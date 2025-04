Bolsonaro passa mal e vai para hospital no Rio Grande do Norte

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal durante viagem ao Nordeste e foi atendido com urgência em um hospital de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira, 11. A informação é da assessoria do Partido Liberal.

Bolsonaro sentiu fortes dores decorrentes da facada que sofreu em Juiz de Fora (MG) durante a candidatura à Presidência em 2018. Santa Cruz é uma cidade do interior do Rio Grande do Norte de 38.996 habitantes, localizada a 116 quilômetros de Natal, capital estadual.

O ex-presidente está em turnê por Estados do Nordeste, apelidada de "Rota 22". O objetivo é se aproximar do eleitorado da região. Na última eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Bolsonaro nos nove Estados do Nordeste com uma margem expressiva de votos.