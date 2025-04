Bolsonaro posta foto hospitalizado, diz que teve complicações no intestino e descarta cirurgia

Após passar por atendimento de emergência no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz (RN), o ex-presidente foi levado até um heliponto em ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de onde foi conduzido ao Hospital Rio Grande, na capital do estado.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), afirmou que determinou "total empenho e a adoção de todas as providências necessárias por parte das equipes das Secretarias de Saúde e de Segurança Pública do Rio Grande do Norte para prestar assistência ao ex-presidente da República".

Desde que foi esfaqueado em Juiz de Fora (MG), em 2018, Bolsonaro já realizou cinco cirurgias abdominais. Ao Estadão, o médico Antônio Luiz Macedo explicou que o procedimento, por enquanto, é clínico, mas que a necessidade de uma cirurgia não está descartada por completo.

O ex-presidente é tratado com antibióticos e está recebendo cuidados de hidratação, controle da pressão e remoção de líquido do estômago por meio de uma sonda. Antônio Macedo avalia que as dores sentidas por ele podem ter sido causadas por alimentos mal mastigados.

"Com a ajuda dos médicos e a proteção de Deus, em breve estarei de volta, pronto para retomar minha missão de percorrer as cinco regiões do Brasil", disse Bolsonaro. O ex-presidente está em turnê por Estados do Nordeste, apelidada de "Rota 22", para se aproximar do eleitorado da região.

Na última eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Bolsonaro nos nove Estados do Nordeste com uma margem expressiva de votos.