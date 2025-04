China eleva tarifas retaliatórias sobre importações dos EUA para 125%

São Paulo, 11 - A China anunciou nesta sexta-feira, 11, que vai elevar sua tarifa retaliatória sobre importações dos EUA, de 84% para 125%. A nova tarifa entra em vigor neste sábado, dia 12.Pequim também sinalizou que não vai mais igualar eventuais novas elevações de tarifas pelos EUA, com o argumento de que as importações norte-americanas não são mais comercializáveis nos níveis atuais."Mesmo que os EUA continuem impondo tarifas mais altas, isso não fará mais sentido econômico e se tornará uma piada na história da economia mundial", diz comunicado da comissão de tarifas do Conselho Estatal chinês. "Se os EUA seguirem impondo tarifas a bens chineses exportados para os EUA, a China vai ignorar", acrescenta.