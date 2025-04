Chuva dá trégua no fim de semana em SP, mas tem data para voltar; veja previsão

Sábado: entre 18ºC e 25ºC;

Domingo: entre 18ºC e 26ºC.

Outras regiões

O Inmet emitiu alerta amarelo para chuvas intensas nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. O aviso é válido até este sábado.

No Maranhão, há alerta laranja para o mesmo período, com possibilidade de chuvas de até 100 mm/dia e ventos com intensidade de até 100 km/h.