Cratera na Marginal Tietê: até quando devem durar as obras e a interdição?

O conserto da cratera que se abriu na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, em São Paulo, nessa quinta-feira, 10, deve durar três dias, de acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp).

A via permanece com interdição total da pista central nesta região, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), na altura da saída da Rodovia dos Bandeirantes, em razão da ocorrência de um solapamento na pista no trecho sob responsabilidade da concessionária AutoBan.

O incidente ocorreu cerca de 400 metros antes da Ponte Atílio Fontana, no acesso da pista local para a central. "Os motoristas devem seguir pelas pistas local e expressa. A CET sinaliza desde a Ponte Aricanduva e os agentes estão auxiliando na fluidez do trânsito na área", disse a companhia.