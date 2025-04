Datafolha: 58% quer Tarcísio disputando reeleição em SP; 30%, a Presidência

Pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira, 10, mostra que 58% dos paulistas acreditam que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deveria disputar a reeleição em São Paulo no pleito de 2026. Enquanto isso, 30% preferem que o republicano concorra à Presidência da República. Já 12% não souberam responder.

Tarcísio já negou diversas vezes publicamente que será candidato ao Planalto no lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tornado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político. O governador tem defendido a candidatura do capitão reformado e afirma que disputará novamente o Executivo paulista. Entre os entrevistados pelo instituto que se declaram bolsonaristas, 61% dizem que Tarcísio deveria tentar disputar novamente o governo, e 32%, que deveria tentar a Presidência.

No entanto, nos bastidores a possibilidade não é descartada e há movimentações até para construir um sucessor do republicano no Estado. Nesse sentido, a pesquisa Datafolha também questionou os entrevistados sobre qual candidato o governador de São Paulo deveria apoiar caso o republicano opte por sair candidato a presidente nas próximas eleições.