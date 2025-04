Ministro de Lula usa imagem de atendimento a Bolsonaro em Natal para exaltar Samu

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT-SP), utilizou a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nesta sexta-feira, 11, para exaltar o programa, implantado em 2003, no primeiro mandato do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Todo mundo sabe: na hora da emergência, chama o SAMU 192! Atendimento de urgência para salvar vidas de norte a sul. Criado pelo presidente Lula, para todos os brasileiros, cada vez maior e mais rápido! Viva o SUS!", escreveu Padilha na publicação no X (antigo Twitter).

Bolsonaro passou mal durante uma viagem ao Rio Grande do Norte, onde participava de um ato político na cidade de Santa Cruz. Ele sentiu dores decorrentes de sequelas da facada que sofreu em Juiz de Fora (MG) durante a candidatura à Presidência em 2018 e precisou ser atendido com urgência no local.