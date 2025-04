Mulheres vítimas de violência doméstica terão direito a reconstruções dentárias pelo SUS

Mulheres vítimas de violência doméstica vão ter direito a reconstruções dentárias de forma gratuita por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto de lei 4.440/2024, que determina a implementação do programa, foi sancionado na quinta-feira, 3, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A iniciativa vai oferecer próteses, implantes, restaurações e outros procedimentos voltados a mulheres em situação de vulnerabilidade. A implementação do programa será realizada em parceria com Estados e municípios. Clínicas odontológicas privadas e universidades também poderão integrar a rede de atendimento para ampliar a oferta do serviço.

"A reconstrução dentária e o atendimento humanizado podem parecer detalhes, mas para essas mulheres significam um recomeço. Com os novos serviços, o SUS reafirma seu papel como um sistema de saúde que acolhe, protege e transforma vidas", destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em nota à imprensa.