PF abre operação após alerta do FBI contra suspeito de planejar atos terroristas

Um brasileiro investigado por suspeita de planejar atos terroristas foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira, 11, após ter sido citado em um relatório do FBI, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos.

O FBI notificou autoridades brasileiras depois de identificar comunicações sensíveis em fóruns e redes sociais, o que levou a PF a deflagrar a Operação Leviatã. Segundo a Polícia Federal, o objetivo é "reprimir atos preparatórios de terrorismo e incitação ao ódio praticados no ambiente digital".

As publicações analisadas demonstraram "predisposição do investigado para a prática de atos violentos" e "alinhamento com ideologias de intolerância", informou a PF.