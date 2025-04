PM mata ambulante senegalês no centro de SP

A ocorrência foi registrada no 8.º DP como tentativa de homicídio (por parte do senegalês) e morte decorrente de intervenção policial (por parte do PM), segundo a SSP-SP. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil. Além da arma do policial, a barra de ferro também foi apreendida.

Depois que o colega foi baleado, outros trabalhadores ambulantes da região organizaram um protesto nas imediações do local onde o episódio ocorreu.