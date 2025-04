Prefeita de Ituiutaba obtém medida protetiva contra André Janones por violência doméstica

Na decisão, Janones também está proibido de "divulgar, transmitir ou propagar fotografias, vídeos ou qualquer mídia a respeito da intimidade da ofendida".

Procurado pelo Estadão, o parlamentar não se pronunciou. Já Leandra, por meio de nota, confirmou que entrou com a ação contra Janones respaldada na Lei Maria da Penha e que "quaisquer informações adicionais só poderão ser divulgadas mediante autorização judicial".

Leandra foi chefe de gabinete de Janones em 2020, durante o primeiro mandato do deputado, e depois foi eleita prefeita de Ituiutaba no mesmo ano, com 46% dos votos válidos. No ano passado, foi reeleita com 60,27% dos votos. Além da relação pessoal, os dois também mantinham uma aliança política e chegaram a aparecer juntos em diversas publicações comemorando conquistas para o município.

Ambos também estiveram sob investigação por um esquema de "rachadinha" no gabinete de Janones. No mês passado, o parlamentar fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e se comprometeu a devolver R$ 131,5 mil para encerrar a investigação sobre as suspeitas do esquema em seu gabinete. O deputado admitiu que, por estar com o nome sujo "no SPC e no Serasa", recorreu a um de seus assessores parlamentares e pediu um cartão de crédito para custear despesas pessoais.

Como mostrou o Estadão em dezembro de 2023, o parlamentar destinou R$ 58,4 milhões em emendas parlamentares para a prefeitura da ex-namorada nos quatro anos anteriores. O valor equivale a 76,1% de todas as emendas indicadas por Janones no período. Ituiutaba, município de 102 mil habitantes no oeste de Minas, é a cidade natal do deputado.