Quem é 'Fuminho', líder do PCC que pediu transferência de presídio por bom comportamento

Por apresentar bom comportamento, um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e considerado um dos maiores traficantes de drogas do País, Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como "Fuminho", pediu, e conseguiu, autorização da Justiça nesta quinta-feira, 10, para ser transferido da Penitenciária Federal de Brasília - onde é aplicado um regime rígido, de isolamento dos presos e menos visitas - para um prédio estadual do Ceará.

O caso, no entanto, teve uma reviravolta depois que o Ministério Público de São Paulo acionou o Tribunal de Justiça alegando "periculosidade" e "altíssimo risco de fuga".

Primeiramente, os advogados de defesa solicitaram a transferência por entender que Fuminho, condenado a 26 anos de prisão em regime inicial fechado, cumpre os requisitos previstos na Lei de Execuções Penais para a progressão de regime, incluindo "bom comportamento carcerário". Assim, o traficante deveria ser transferido para uma unidade prisional de segurança máxima em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza.