Sucuri aparece em eclusa no Rio Tietê e vira atração para estudantes

Uma cobra sucuri adulta foi avistada durante dois dias seguidos no interior da eclusa da hidrelétrica de Barra Bonita, no Rio Tietê, no interior de São Paulo. Na quarta-feira, 9, o animal estava camuflado entre as moitas de aguapés que se acumulavam no local. Já nesta quinta, 10, o réptil tentava escalar o paredão da eclusa, usando a escada de ferro.

Alunos de duas escolas da região que excursionavam pelo rio, a bordo do navio Homero, fotografaram e filmaram a sucuri. Segundo a contramestre do navio, Luciana de Fátima Camargo, nas duas excursões os professores aproveitaram para dar aulas de biologia ao vivo no local, apresentando detalhes sobre a cobra. A espécie do animal foi confirmada pelo veterinário Rodrigo Teixeira, do Zoológico Municipal de Sorocaba.

"É uma sucuri, sem dúvida, e deve retornar o mais rápido possível ao seu ambiente natural. Pelas fotos, vemos que está fora do seu ambiental natural e precisa ser levada de volta de forma segura", disse.