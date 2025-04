Tecnoshow Comigo movimenta mais de R$ 10 bilhões em negócios

São Paulo, 11 - A 22ª edição da Tecnoshow Comigo, feira agropecuária e de tecnologia realizada em Rio Verde (GO), foi encerrada nesta sexta-feira, 11, com um volume de mais de R$ 10 bilhões em negócios, de acordo com os organizadores. Além disso, ao longo dos cinco dias de evento, mais de 140 mil pessoas passaram pela feira. "Tivemos um ano em que estávamos apreensivos, mas os empresários acreditaram na feira. Vieram com as melhores tecnologias para a agricultura e a pecuária, trazendo inovações, lançamentos e, de fato, muito sucesso", disse, em pronunciamento, o presidente executivo do conselho administrativo da Comigo, Antonio Chavaglia.O diretor de Insumos da Comigo, Cláudio Teoro, destacou o público recorde para um único dia, alcançado na última quarta-feira: 35 mil pessoas. No total, foram realizadas 65 palestras em 12 auditórios, com público de 7,1 mil participantes. Segundo ele, 22 aeronaves aterrissaram no aeroporto da feira e 263 no aeroporto da cidade. Além disso, foram coletadas 55 toneladas de materiais recicláveis e 80 toneladas de resíduos sanitários.O prefeito de Rio Verde, Wellihngon Carrijo (MDB), comemorou os resultados, citando, em discurso, o impacto direto na economia local. "Tivemos um aumento de 8,7% na arrecadação nesta semana, em comparação com todas as outras semanas do ano. Foram R$ 90 milhões circulando no comércio de Rio Verde e 100% de ocupação hoteleira", revelou.