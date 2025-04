Temporais devem se intensificar no PR e em MS no fim de semana, aponta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas significativas, com possibilidade de queda de granizo, neste fim de semana entre o oeste do Paraná e o sul e centro-oeste de Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet, a instabilidade deve se intensificar na próxima madrugada. A previsão é de chuvas entre 30 milímetros e 50 milímetros, com ventos de até 60 quilômetros por hora, informou o Inmet em nota. Há possibilidade de chuvas acima de 100 milímetros por dia e ventos de até 100 quilômetros por hora em áreas pontuais.

Já no domingo, as chuvas fortes devem chegar a região Sul, afetando Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

No próximo domingo, 13, as instabilidades devem se espalhar pela região Sul, com chuvas pontualmente fortes nos três estados.