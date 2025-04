Vereador diz que Manga já destinou R$ 100 milhões a entidade de saúde alvo da PF

"Não podemos permitir que Sorocaba continue gastando dinheiro público com uma entidade envolvida em graves denúncias de corrupção. Estamos falando da saúde da população, de vidas. É preciso romper imediatamente esse vínculo e garantir uma gestão pública transparente, eficiente e livre de esquemas fraudulentos", questiona o vereador.

Defesa

No dia da operação, a prefeitura informou que colabora com as investigações. A defesa do prefeito, sob comando do criminalista Daniel Bialski, considera que a busca da PF nos endereços de Manga foi 'desnecessária e abusiva'.

Para Bialski, a PF 'tenta proceder a ilegal pesca probatória para investigar a pessoa, o que é vedado por nossa legislação'. Ele suspeita de 'uso político' da PF, 'induzindo a Justiça em erro'.

A prefeitura considera que a Operação Copia e Cola ocorre 'em um momento de grande projeção da cidade e do nome do prefeito Rodrigo Manga no cenário nacional, inclusive pontuando com destaque em pesquisas para governador do Estado e presidente do Brasil'.