Bolsonaro será transferido para Brasília em UTI aérea, diz Rogério Marinho

"Momentos assim nos lembram da fragilidade da carne e da fortaleza que vem da fé, da família e daqueles que permanecem ao nosso lado, mesmo à distância", escreveu no Instagram, agradecendo "médicos, enfermeiros e a eficiência no transporte realizado pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte". Depois de passar por atendimento de emergência, o ex-presidente foi levado até um heliponto em ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de onde foi conduzido ao Hospital Rio Grande, na capital do estado.

Ontem, o médico de Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, disse ao Estadão que não indicou a realização de cirurgia, embora ela não esteja totalmente descartada.

Antes de passar mal, o ex-presidente estava em uma turnê pelo Nordeste, batizada de "Rota 22", com o objetivo de se aproximar do eleitorado da região. Na última eleição, Lula (PT) venceu Bolsonaro nos nove Estados nordestinos com ampla vantagem. A iniciativa foi idealizada por Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado. O Estado de Marinho foi escolhido como o pontapé da iniciativa.