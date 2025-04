Defesa de motorista que matou jovens no ABC diz que semáforo estava verde e cita 'abalo emocional'

A defesa reitera a informação de que as jovens atravessaram a via com o sinal vermelho para pedestres. "Ainda que a velocidade do veículo não estivesse compatível com a da via, trata-se de uma fatalidade, cuja dinâmica completa será esclarecida por meio das investigações e da perícia técnica", disse.

Para especialistas ouvidos pelo Estadão, no entanto, o sinal fechado para as pedestres não isenta automaticamente o motorista de toda a culpa pelo acidente.

Ainda de acordo com os advogados de Sampaio, não há precisão quanto à velocidade do veículo no momento do acidente. "Uma vez que ele não se recorda dos detalhes no momento do impacto."

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, Sampaio foi indiciado por homicídio doloso (com intenção de matar) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia na anteontem.

A decisão foi tomada pelo juiz do Plantão Judicial da Comarca de Santo André, responsável pela audiência de custódia. O rapaz, que é estudante de direito, foi encaminhado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de São Bernardo do Campo.

"Informamos que, nessa sexta-feira, 11, a defesa técnica irá protocolar o pedido de revogação da prisão preventiva", disse a defesa. Procurada na manhã de hoje, os advogados não informaram se já protocolaram o pedido.