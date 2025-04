Ministros do governo Lula visitam Glauber no quarto dia de greve de fome

O deputado do PSOL chegou a fazer exames de sangue e de urina, e tem consumido soro fisiológico a pedido da equipe médica, que visita o parlamentar duas vezes por dia. Segundo a assessoria do parlamentar, as coletas de sangue apontam que ele está bem de saúde, e o resultado do exame de urina será divulgado na próxima semana.

O médico Bernardo Ramos, responsável pelo atendimento do deputado, afirmou que Braga "está em bom estado, apesar de algum abatimento, o que certamente se explica pelo seu jejum". O parlamentar tem ingerido líquidos intercalando entre água, solução isotônica e água de coco.

A equipe de Glauber também disse que o deputado tem dormido quatro horas por noite e que, durante a última madrugada, assistiu uma série e conversou com servidores da Câmara. Além dos ministros e do líder do PT da Câmara, o sábado foi "dedicado à família", segundo a assessoria dele.

O Conselho de Ética decidiu, por 13 votos a 5, que Glauber deve perder o mandato por quebra de decoro parlamentar. O parlamentar do PSOL vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para tentar barrar o processo antes que ele chegue ao plenário.

O processo se dá por conta de um episódio de violência na Câmara ocorrido em abril do ano passado, quando Glauber expulsou aos chutes Gabriel Costenaro, militante do Movimento Brasil Livre (MBL).

Durante a apreciação do parecer pela cassação, o relator Paulo Magalhães (PSD-BA) defendeu a cassação de Glauber e afirmou que a agressão do parlamentar do PSOL foi "totalmente desproporcional" às ofensas feitas pelo militante do MBL. Costenaro fez insinuações sobre a mãe do deputado do PSOL, a ex-prefeita de Nova Friburgo Saudade Braga, que estava doente e morreu 22 dias depois.