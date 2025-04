Polícia de SP investiga se carro que atropelou 2 jovens em alta velocidade era modificado

A Polícia Civil de São Paulo pediu uma perícia do carro envolvido no atropelamento de duas jovens de 18 anos, que morreram na quarta-feira, 9, na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, na região do ABC. Os exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) para o veículo do indiciado Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos, que está preso.

Conforme a Secretaria da Segurança de São Paulo, a suspeita é de que o carro tenha sido modificado. "Os laudos estão em elaboração para auxiliar no esclarecimento da dinâmica dos fatos, além de constatar eventuais modificações no automóvel", disse a SSP neste sábado, 12. Procurada, a defesa não se manifestou sobre esse assunto.

Com o impacto da batida, os corpos das vítimas Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa, ambas de 18 anos, foram lançados a 50 metros do local do acidente.