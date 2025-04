Cratera na Marginal Tietê: até quando vai a interdição da via?

Na ocasião, a companhia informou que trabalhava para reparar a tampa do poço de visita, que está a oito metros de profundidade, e é um ponto de acesso utilizado para inspeções e limpeza da tubulação.

Desta forma, a via continua com interdição total da pista central nesta região, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), na altura da saída da Rodovia dos Bandeirantes, em razão da ocorrência do solapamento na pista no trecho sob responsabilidade da concessionária AutoBan.

Os motoristas devem seguir pelas pistas local e expressa. Sinalizações desde a Ponte Aricanduva orientam sobre a situação na Marginal Tietê.