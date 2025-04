Papa Francisco faz nova aparição e surpreende fiéis; veja como foi

Na bênção tradicional deste domingo, o pontífice agradeceu aos fiéi. "Neste momento de debilidade física, elas me ajudam a sentir ainda mais a proximidade, a compaixão e a ternura de Deus". Pela nona semana, incluindo sua hospitalização de cinco semanas que começou em 14 de fevereiro, a bênção foi divulgada por escrito.

O papa ofereceu orações por aqueles que sofrem no conflito no Sudão, que completa seu segundo aniversário na terça-feira, 8, e pelo Líbano, onde a guerra civil começou há 50 anos, bem como pela paz na Ucrânia, Oriente Médio, República Democrática do Congo, Myanmar e Sudão do Sul.

Em homilia preparada para o Domingo de Ramos e lida por um alto cardeal do Vaticano, Francisco instou os fiéis a carregarem a cruz "daqueles que sofrem ao nosso redor" para marcar o início da solene Semana Santa.

O cardeal Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio de Cardeais, liderou as celebrações, encabeçando uma procissão de cardeais ao redor do obelisco central da praça carregando uma palma trançada de maneira ornamentada que lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando as multidões acenaram ramos de palma em sua homenagem.

A recepção inicial contrasta com o sofrimento subsequente, que culmina com sua crucificação, que os cristãos comemoram na Sexta-feira Santa, seguido por sua ressurreição, celebrada no Domingo de Páscoa.