Desafio do desodorante: menina de oito anos morre no DF após inalar produto

Uma menina de apenas oito anos morreu após inalar gás de um desodorante aerossol, durante a realização de um desafio chamado "desafio do desodorante", veiculado em redes sociais, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal. O nome da criança não foi divulgado.

Conforme a polícia, um inquérito foi aberto no domingo, 13, por meio da 15ª Delegacia de Polícia, para apurar as circunstâncias envolvendo a morte da menina, ocorrida nessa mesma data.

A polícia investiga como a criança teve acesso ao conteúdo do desafio e tenta identificar quem são os responsáveis por sua publicação. É ao menos o segundo caso de óbito no País esse ano por conta desse tipo de conteúdo. Em março, uma menina de 11 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória em uma cidade no interior do Pernambuco depois de inalar desodorante aerossol.