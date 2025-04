Marina Silva é derrotada em eleição interna da Rede, e aliado de Heloísa Helena vence

"A tarefa agora é tentar unir o partido e seguir em frente, estruturando nossa participação nos movimentos sociais e na disputa eleitoral", publicou Heloísa no Instagram neste domingo, 13.

No encontro, Marina disse que "A Rede é um ecossistema. Tem lugar para todo mundo". A declaração dela foi publicada pelo perfil do partido no Instagram, no post sobre o resultado da eleição interna.

A chapa apoiada por Marina judicializou o processo na semana passada, e conseguiu uma liminar para barrar a realização do congresso. A ação foi movida por suspeita de fraude no processo de escolha dos delegados da comissão eleitoral e alegava que questões previstas no estatuto do partido, como proporcionalidade das alas, não teriam sido respeitadas.

A liminar foi derrubada poucas horas antes do início do evento, na noite da quinta-feira, 10, após recurso da chapa apoiada por Heloísa. A decisão, assinada pelo desembargador Fábio Eduardo Marques, também determinou que os votos dos delegados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul fossem computados normalmente.

Após a decisão pela manutenção da eleição, a comissão eleitoral do partido afirmou defender "o acesso à Justiça como instrumento legítimo de fortalecimento da democracia", mas considerar "lamentável o uso reiterado e desproporcional da judicialização como estratégia de tumulto e de contestação vazia das decisões democráticas tomadas no âmbito interno do partido".

O racha entre Marina Silva e Heloísa Helena remonta a uma divisão que perdura desde 2022 no diretório nacional do partido. As divergências entre as líderes refletem visões distintas sobre o futuro ideológico da legenda e sobre o alinhamento ao governo federal, do qual que Marina faz parte.