Michelle publica nas redes saída de Bolsonaro de centro cirúrgico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília. No fim da noite de domingo, 13, após 12 horas de cirurgia, ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), publicou em rede social que Bolsonaro havia ido para o quarto, em referência à saída dele do centro cirúrgico. "Meu amor já está no quarto", escreveu no Instagram.

Nesta segunda-feira, 14, em entrevista sobre o estado de saúde do ex-presidente, os médicos informaram que não há previsão de saída da UTI neste momento.

Michelle também postou uma foto da equipe médica que operou Bolsonaro, e uma mensagem de agradecimento. "Nossos anjos aqui na Terra! Por 12 horas, Deus usou as mãos dessa equipe maravilhosa para cuidar do meu amor. Minha eterna gratidão a essa equipe médica extraordinária que, com precisão, competência e humanidade, conduziu as 12 horas de cirurgia do nosso capitão. O cuidado de vocês fez toda diferença. Obrigada!", escreveu a ex-primeira-dama.