Mulher é baleada durante tentativa de assalto em bairro nobre de SP

Uma mulher de 32 anos foi atingida por uma bala perdida durante tentativa de assalto a um casal, na noite de sábado, na Vila Olímpia, em São Paulo. O crime ocorreu na rua Gomes de Carvalho. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Os suspeitos não foram identificados.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima já ferida. Ela foi socorrida e permanece internada no Hospital São Paulo.

Em meio à escalada de casos de violência, bairros da zona oeste e sul da capital paulista registraram alta de roubos em fevereiro, segundo dados da SSP. Para acompanhar a dispersão de crimes, o Estadão disponibiliza, de forma exclusiva, o Radar da Criminalidade. A ferramenta calcula o número de ocorrências em um raio de 500 metros de uma localização.