Operação Overclean: assessor de Elmar citado em 'planilha de propinas' deixa gabinete

O assessor Amaury Albuquerque Nascimento foi desligado do gabinete do deputado Elmar Nascimento (União-BA) após ter sido citado na Operação Overclean. Ele exerceu o cargo de secretário parlamentar no gabinete entre 8 maio de 2024 e 2 de fevereiro de 2025. Procurado, o deputado informou que foi o servidor quem pediu para deixar a função para assumir outro emprego. Amaury Nascimento é advogado.

O nome do assessor consta em uma planilha que, segundo a Polícia Federal, era usada por empresários para o "controle de pagamento por vantagens indevidas". O arquivo seria uma espécie de contabilidade das propinas do suposto esquema de desvio de emendas parlamentares. O documento foi apreendido na primeira fase da Operação Overclean, deflagrada em dezembro de 2024.

O ex-assessor aparece na planilha como "Amau Campo", que segundo a PF é uma referência ao seu nome e cidade de nascimento, Campo Formoso, na Bahia, reduto eleitoral do clã Nascimento. Amaury é primo do deputado.