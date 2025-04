Oposição acusa Ricardo Nunes de interferir na instalação de CPIs na Câmara de SP

Vereadores de oposição ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), acusam a gestão de interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. Segundo eles, o prefeito tem pressionado parlamentares da base aliada para impedir a instalação de duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) já aprovadas em plenário. Procurada, a Prefeitura não havia dado um retorno à reportagem até a publicação deste texto.

No início deste mês, a Câmara aprovou a criação das duas primeiras CPIs desta legislatura. Uma delas com a missão de investigar as enchentes recorrentes no Jardim Pantanal, na zona leste da cidade. Já a outra com o objetivo de apurar fraudes no programa de Habitação de Interesse Social (HIS).

Essas comissões, no entanto, ainda não foram instaladas porque os partidos da base aliada não indicaram seus representantes. Pelo regimento da Câmara, uma CPI que não for instalada e não iniciar seus trabalhos em até 15 dias após a aprovação é automaticamente extinta.