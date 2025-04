Parlamentares de oposição devem visitar Braga Netto amanhã

Um grupo de políticos deve visitar o general da reserva e ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto amanhã. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL), é um dos parlamentares que pretendem ir ao no Comando da 1ª Divisão de Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, autorizou a realização das visitas na última quinta-feira. Os políticos precisarão se revezar em grupos de até três pessoas para visitarem Braga Netto entre as 14h e as 16h.

Moraes permitiu que 24 parlamentares realizem visitas ao ex-ministro. De acordo com a decisão, cada parlamentar terá direito a um dia de visita. Há um limite máximo de três visitas individuais por dia, que devem ocorrer às terças-feiras, às quintas-feiras e aos domingos.