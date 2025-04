Vai chover em SP? Veja previsão do tempo para toda a semana

A semana de 14 a 18 de abril na cidade de São Paulo terá dias nublados e possibilidade de chuva em quase todos os dias, de acordo com a empresa de meteorologia Climatempo.

Na segunda-feira, 14, a previsão é de sol com algumas nuvens, temperatura amena e chuva passageira. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, o tempo instável no início da semana se deve à presença do sistema frontal (faixa de transição entre massas de ar com características diferentes de temperatura e umidade) ao longo do litoral paulista, que provoca chuvas e períodos de melhoria alternados.

Na terça-feira, 15, único dia que não prevê possibilidade de chuva, o céu encoberto se mantém. A quarta, 16, traz uma "mudança brusca de temperatura", com máxima de 21ºC.