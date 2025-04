Advogado influencer é preso em flagrante suspeito de agredir companheira

A reportagem entrou em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Alagoas e com a Polícia Militar da Bahia e aguarda retorno.

Ferimento e polícia acionada por vizinhos

Imagens de câmera de segurança postadas em redes sociais mostram o momento em que uma mulher deixa um apartamento ferida. O advogado aparece nas imagens segurando um pano, tentando conter o sangue que escorre do rosto da vítima. Vizinhos ouviram gritos vindos do imóvel e acionaram a polícia.

De acordo com informações da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit), a vítima precisou ser levada a um hospital. Enquanto recebia atendimento médico, João Neto foi encontrado nos arredores da unidade de saúde.

À polícia, o advogado negou ter agredido a mulher. Ele foi levado para a Central de Flagrantes de Maceió, onde permaneceu à disposição da justiça. A audiência de custódia, na qual a prisão pode ser mantida ou revogada, está prevista para esta quinta-feira, 17.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, após receber atendimento médico, a mulher também foi conduzida até a delegacia para registrar o caso. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 25 anos, confirmou ter sido agredida pelo advogado. Ela relatou que o autor a derrubou com um empurrão, o que a fez cair e bater o queixo no chão, provocando um corte profundo.