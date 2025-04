Elite do Brasil deveria 'se olhar no espelho e ter vergonha', diz Lula em evento sobre educação

"O Brasil só foi ter sua primeira universidade federal em 1920, 420 anos depois da descoberta, o Peru teve a primeira em 1554. Significa que a elite que ocupou este País a partir de Portugal só imaginava que a gente fosse indígena, negro, trabalhador e cortador de cana", afirmou.

Segundo o presidente, pessoas da área financeira do Brasil apontam como elevados demais todos os gastos voltados à população mais carente.

"Neste País, tudo que a gente tenta fazer para o povo, aparece alguém para dizer: 'é muito gasto. Vai gastar demais'. Tem um pessoal na área financeira deste País que qualquer coisa que a gente fala (aponta): 'vai gastar demais'. A minha pergunta que não quer calar é a seguinte: ‘quanto custa não fazer as coisas no tempo correto neste País?‘, questionou.

No evento, estiveram presentes os ministros Camilo Santana (Educação), Márcio Macedo (Secretaria-Geral) e Renan Filho (Transportes). O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD), filho do ex-governador Anthony Garotinho, foi vaiado. Lula pediu que os presentes respeitassem o prefeito, já que ele estava cumprindo seu papel institucional e que preferências políticas deveriam ser demonstradas nas urnas.

A cerimônia oficializou o repasse de R$ 74,4 milhões à universidade, além de novos anúncios para a educação no Estado do Rio de Janeiro. Uma delas foi o lançamento do edital da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), iniciativa que vai oferecer apoio a cursinhos preparatórios pré-vestibulares.

Lula segue sua agenda no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 15, com visitas previstas às cidades de Paracambi e Resende.