MPF apura resolução do CFM que restringe acesso de jovens trans a tratamentos hormonais

De acordo com Andrea Hercowitz, pediatra e hebiatra da Associação Mães pela Diversidade, os efeitos colaterais do bloqueio são limitados. "Pessoas que usam por um tempo muito prolongado tendem a ter uma redução da densidade óssea, mas, quando entram os hormônios da hormonização cruzada, o impacto é reduzido".

"Pessoas que, desde a infância, se percebem com um gênero diferente do designado no nascimento sofrem muito na puberdade. O bloqueio puberal melhora bastante a saúde mental dessas pessoas e oferece mais tempo para que convivam com a possibilidade de serem trans, sem que o corpo se modifique", acrescenta.

Já a hormonização cruzada consiste no uso de hormônios para desenvolver características físicas do gênero com o qual a pessoa se identifica.

"A falta de acesso ao bloqueio puberal aumenta muito o impacto na saúde mental, que já é uma questão de atenção entre a população trans", alerta Andrea sobre a decisão do CFM. "Além da auto-hormonização, que muitas vezes é feita de forma errada, com medicações erradas — e aí, sim, essas pessoas são colocadas em risco".

Cirurgias de redesignação sexual só serão permitidas a partir dos 21 anos. A resolução também determina que pessoas trans que mantiverem os órgãos reprodutivos biológicos devem buscar atendimento médico preventivo ou terapêutico com especialistas do sexo biológico, e não conforme a identidade de gênero.