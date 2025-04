Polícia e manifestantes entram em confronto em frente à Câmara Municipal

Um protesto contra a desocupação da Favela do Moinho, localizada na região central de São Paulo, teve confronto entre manifestantes e a Polícia Militar na noite desta terça-feira, 15, em frente à Câmara Municipal.

Localizada no bairro Campos Elíseos, a região da favela, tratada como um "bunker" do Primeiro Comando da Capital (PCC), é alvo de um projeto do governo do Estado de desapropriação do espaço para transformá-lo em um parque e construção de uma estação de trem. A iniciativa prevê a remoção e realocação de 800 famílias que vivem na comunidade.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Militar acompanha a manifestação e que as equipes da Força Tática foram direcionadas ao local para garantir a ordem e segurança. Não há informações de feridos ou de pessoas detidas.