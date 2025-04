Unica: venda de etanol atinge recorde de 35,58 bi de litros no Centro-Sul

São Paulo, 15 - As vendas de etanol pelas usinas do Centro-Sul do Brasil alcançaram um recorde de 35,58 bilhões de litros na safra 2024/25 (abril de 2024 a março de 2025), crescimento de 8,42% em relação ao ciclo anterior, segundo dados divulgados pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). Apesar da retração nas exportações, o forte desempenho do mercado interno foi determinante para o resultado.O acumulado da safra mostra alta de 16,44% nas vendas do biocombustível hidratado no mercado interno, somando 21,73 bilhões de litros. As vendas do etanol anidro no acumulado da safra chegaram a 12,18 bilhões de litros, crescimento de 4,35%.O diretor de inteligência setorial da Unica, Luciano Rodrigues, destacou que, nos últimos 12 meses, o consumo do etanol hidratado cresceu 22,87%, enquanto o consumo total de combustíveis pela frota leve avançou apenas 2,89%. "O resultado denota um aumento na participação do etanol hidratado no consumo total, refletindo a maior oferta do biocombustível e a sua competitividade na bomba", afirmou.Em contrapartida, as exportações caíram de forma significativa. No total, 1,67 bilhão de litros foram enviados ao exterior na safra 2024/2025, queda de 32,80%. O recuo foi puxado pela diminuição nas vendas de etanol hidratado (-19,98%) e anidro (-49,93%).Em marçoSomente em março, as vendas totalizaram 2,90 bilhões de litros, com 153,08 milhões destinados ao mercado externo e 2,75 bilhões ao mercado doméstico. No comparativo com igual mês da safra anterior, houve queda de 4,57%. O etanol hidratado respondeu por 1,71 bilhão de litros das vendas internas no mês, recuo de 7,80% na comparação anual. As vendas de etanol anidro no mercado doméstico registraram crescimento no último mês: 1,04 bilhão de litros foram comercializados em março, alta de 10,45% em relação ao mesmo mês do ano anterior.Mercado de CBiosNo mercado de Créditos de Descarbonização (CBios), a Unica destacou o avanço na emissão e aposentadoria de títulos. Segundo dados da B3 até 8 de abril, foram emitidos 11,76 milhões de CBios em 2025. A quantidade de créditos disponíveis para negociação totaliza 22,36 milhões, e, somando com os já aposentados, o setor já disponibilizou quase 60% da meta exigida para este ano.Atualmente, 288 unidades produtoras de etanol, 4 de biometano e 38 de biodiesel estão certificadas no RenovaBio, programa federal que regula o mercado de CBios. Segundo a entidade, essas 332 unidades representam mais de 90% da produção nacional de biocombustíveis.