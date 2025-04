Adolescente bate BMW do pai em poste e abandona o carro

Um automóvel BMW foi abandonado pelo condutor após colidir com um poste do programa de monitoramento "Olho Vivo", em Belo Horizonte. O carro de luxo, cujo modelo zero km custa mais de R$ 500 mil, teve a frente destruída. De acordo com a Polícia Militar, o veículo era dirigido por um adolescente que fugiu do local após a batida. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito para apurar os fatos. A reportagem não conseguiu contato com a família do adolescente.

A colisão aconteceu na Rua Doutor José Silva Martins, no bairro Cidade Nova, na região nordeste da capital mineira. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

Conforme o registro policial, o adolescente pegou o carro sem autorização dos pais. Ele entrou com o veículo em uma via movimentada e perdeu o controle da direção em uma curva.