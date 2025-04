Anec eleva estimativa de exportação de soja em abril para até 15 milhões de t

São Paulo, 16 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) elevou sua projeção para as exportações brasileiras de soja em abril a um intervalo de 13,9 milhões a 15,04 milhões de toneladas, com média de 14,47 milhões de toneladas. O volume representa um aumento de 9,2% (1,22 milhão de toneladas) em relação à estimativa divulgada na semana passada, que indicava 13,25 milhões de toneladas, e crescimento de 7,6% (1,02 milhão de toneladas) na comparação com abril de 2024, quando foram embarcadas 13,45 milhões de toneladas.Para o farelo de soja, a Anec manteve estável sua projeção em 2,38 milhões de toneladas, volume 13,7% superior (287,5 mil toneladas) aos 2,09 milhões de toneladas exportados em abril de 2024.As exportações de milho devem atingir 48 mil toneladas em abril, queda de 37,4% (28,6 mil toneladas) em relação às 76,6 mil toneladas embarcadas no mesmo mês do ano passado.No caso do trigo, a Anec projeta embarques de 51,8 mil toneladas, retração de 60% (77,8 mil toneladas) ante abril de 2024, quando foram exportadas 129,6 mil toneladas.Segundo dados da Anec, na semana encerrada em 12 de abril foram embarcadas 3,51 milhões de toneladas de soja, 351,1 mil toneladas de farelo de soja e 35,8 mil toneladas de trigo, sem registros de exportações de milho.Para a semana atual (13 a 19 de abril), o line up dos portos indica carregamentos de 4,18 milhões de toneladas de soja, aumento de 19% em comparação com a semana anterior. Os embarques de farelo de soja devem atingir 669,5 mil toneladas, alta expressiva de 90,7% sobre a semana passada, enquanto as exportações de milho somam 48 mil toneladas. Não há previsão de embarques de trigo neste período.O porto de Santos (SP) segue como principal ponto de escoamento da soja, com 1,48 milhão de toneladas programadas para esta semana, seguido por Paranaguá (PR), com 626,1 mil toneladas, e São Luís/Itaqui (MA), com 487,8 mil toneladas. Para o farelo de soja, Santos lidera com 242,8 mil toneladas, seguido por Paranaguá, com 247,6 mil toneladas.