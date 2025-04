Área plantada de trigo na Argentina em 2025/26 deve aumentar 6,3%, prevê bolsa

São Paulo, 16 - A área semeada com trigo na Argentina na temporada 2025/26 deverá alcançar 6,7 milhões de hectares, estimou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, em seu primeiro levantamento sobre a safra. Se confirmada a projeção, a área ocupada pelas lavouras do cereal aumentará 6,3% ante o ciclo anterior, quando foram semeados 6,3 milhões de hectares.A primeira estimativa de produção é de 20,5 milhões de toneladas, aumento de 10,2% ante a temporada anterior, quando foram colhidos 18,6 milhões de toneladas de trigo.Ramiro Costa, gerente de Estudos Econômicos da bolsa, destacou no evento que as chuvas registradas nos últimos meses foram abundantes em toda a área agrícola, o que ajudou a recompor a umidade do solo. Diante disso, o contexto climático se mostra favorável para o início da semeadura, afirmou. Quanto ao contexto local, ele disse que a campanha 2025/26 apresenta condições econômicas mais favoráveis para o produtor.