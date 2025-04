Arthur Lira diz que seria honroso ser vice-presidente 'em qualquer chapa'

Segundo o deputado, 2026 "ainda está longe" e, por isso, o momento é de trabalho e definições para o desenvolvimento de Alagoas. "O importante é que todas as forças políticas que detêm prestígio em Brasília se unam para que o Estado se desenvolva, sem muitas fofocas, sem muitas especulações", disse.

Arthur Lira presidiu a Câmara até fevereiro de 2025, e apoiou Bolsonaro durante a campanha de 2022. Em julho daquele ano, esteve na primeira fileira da convenção do PL que oficializou Bolsonaro como candidato, vestindo uma blusa com o nome do ex-presidente.

Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, contudo, o presidente da Câmara foi o primeiro chefe de Poder a parabenizar o presidente recém-eleito.

Depois de sair da presidência da Câmara, Lira foi escolhido relator do projeto do governo federal, que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil, que tramita no Congresso Nacional. A proposta é uma das principais apostas de Lula para alavancar sua popularidade, que está em queda, segundo pesquisas de opinião mais recentes.