BC cede 11º andar de sede em Belém à Casa Civil, para organização da COP30

O Banco Central cedeu o 11º andar da sua sede em Belém (PA) à Secretaria Extraordinária para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), vinculada à Casa Civil da Presidência da República. O acordo é válido por 12 meses, de 10 de abril deste ano até 10 de abril de 2026, podendo ser prorrogado por igual período.

O termo de cessão foi assinado pelo gerente administrativo da autarquia no município, Fábio Augusto Guimarães Teixeira, com autorização do diretor de Administração, Rodrigo Teixeira. Pelo termo, o BC vai arcar com todas as despesas comuns do edifício.

A COP30 vai acontecer de 10 a 21 de novembro, em Belém.