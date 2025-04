Capal encerra safra com recebimento de 421,3 mil t de soja

São Paulo, 16 - A cooperativa Capal informou nesta quarta-feira, 16, em nota, ter recebido 421,3 mil toneladas de soja da safra 2024/25, ou 23,5% mais ante o ciclo anterior. Com a colheita encerrada, a Capal comenta que a recepção do grão "ficou dentro do estimado". Os associados da Capal cultivaram 168 mil hectares com a oleaginosa, nos Estados do Paraná e São Paulo, área de atuação da cooperativa.Entre os fatores que colaboraram para o resultado estão boas condições climáticas e o escalonamento da safra, avalia, na nota, o coordenador regional de Assistência Técnica Agrícola da Capal, Roberto Martins. "Vários fatores influenciaram para o bom resultado, sobretudo a distribuição de chuvas", comenta. "Tivemos um índice de precipitação bastante interessante, com poucos pontos de atenção e, somado a isso, temperaturas mais amenas e favoráveis do que no ano passado."Já no sudoeste paulista, nos municípios de Taquarivaí e Taquarituba, houve mais calor e menos chuva no fim da safra, "mas não chegou a haver perdas" e o recebimento de soja da região também ficou de acordo com a previsão da Capal. Ainda para a Capal, o escalonamento da safra contribuiu com a logística do frete nas unidades, pois este cenário não provoca concentração de caminhões nos pátios, em razão do recebimento mais bem distribuído para a descarga da safra. "Felizmente, tivemos um fluxo estável, sem muitas filas e demoras. Isso é ótimo sob o ponto de vista operacional porque tornamos o ambiente controlado e realizamos um atendimento mais eficaz ao cooperado", cita a cooperativa. A média de grãos recebidos por dia nas unidades da cooperativa foi de 4 mil toneladas nesta safra.