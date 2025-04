Custo de produção da soja em MT registra alta de 1,12% em março, diz Imea

São Paulo, 16 - O custo de produção da soja transgênica para a safra 2025/26 em Mato Grosso, que será semeada no segundo semestre, apresentou alta de 1,12% em março, alcançando R$ 4.118,61 por hectare, conforme dados divulgados pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea).O aumento foi motivado, principalmente, pela elevação de 1,98% nos custos com o grupo dos fertilizantes e corretivos, que passaram a custar R$ 1.878,66/ha, com destaque para os macronutrientes, que apresentaram aumento de 2,40%. Os defensivos também contribuíram para a alta, com avanço de 0,49%, totalizando R$ 1.144,06/ha, enquanto as operações mecanizadas subiram 0,20%, chegando a R$ 177,90/ha.Em contrapartida, as sementes registraram queda de 0,41%, sendo cotadas a R$ 618,13/ha. Os serviços terceirizados também apresentaram leve redução de 0,20%, para R$ 25,84/ha. Já a mão de obra teve ligeira alta de 0,24%, alcançando R$ 274,03/ha.Como resultado dessas variações, o Custo Operacional Efetivo (COE) foi calculado em R$ 5.706,78/ha, um aumento de 0,85% em relação ao mês anterior. O Custo Operacional Total (COT), que soma os custos diretos e o valor das depreciações, atingiu R$ 6.328,09/ha, alta de 0,76%.O custo total da soja transgênica em Mato Grosso ficou estimado em R$ 7.535,82/ha, representando um aumento de 0,93% em relação ao mês anterior.