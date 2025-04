Janja pede regulamentação das redes com votação no Congresso após morte de criança em desafio

Janja afirmou que as redes sociais são hoje um território sem lei, que coloca em risco as vidas das crianças e dos adolescentes. "A gente precisa proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Elas (redes sociais) não podem levar a vida das nossas crianças."

"A gente vai seguir trabalhando para que o projeto de regulamentação das redes seja aprovado com a mais urgência possível", disse Janja.

Relembre o caso

Sarah deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia, em Brasília, na última quinta-feira, após inalar o gás do desodorante aerossol durante a realização de um desafio que circula nas redes sociais.

"O episódio resultou em uma parada cardiorrespiratória, sendo a vítima reanimada após cerca de 60 minutos, porém sem apresentar reflexos neurológicos, o que culminou na constatação de morte cerebral", disse a Polícia Civil do Distrito Federal.

A polícia investiga como a criança teve acesso ao conteúdo do desafio e tenta identificar quem são os responsáveis por sua publicação. É o segundo caso de óbito registrado no País neste ano por conta desse tipo de publicação. Em março, uma menina de 11 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória em uma cidade no interior do Pernambuco depois de prática semelhante.