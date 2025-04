Moraes concede prisão domiciliar para pastor preso por atos golpistas de 8/1

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta semana a conversão da prisão do pastor Jorge Luiz dos Santos em domiciliar. Jorge foi condenado a 16 anos e seis meses de prisão pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e está detido no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

A decisão de Moraes, publicada nesta terça-feira, 15, discorda da Procuradoria-Geral da República (PGR), que defendeu a permanência do pastor em regime fechado. O STF se baseou em relatórios médicos sobre o preso, que sofre de problemas cardíacos.

Em pedido de conversão de regime de pena apresentado no início do mês, a defesa de Jorge Luiz relata que ele tem apresentado hipertensão arterial grave e "está com Sopro nível 6, o que faz com que sua pressão não seja controlada por medicamentos".