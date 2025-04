O que se sabe sobre incêndio em teatro da PUC-PR

De acordo com a PUC, o incêndio ocorreu por volta das 18h30 no Teatro Tuca, no andar térreo do Bloco 2 (Azul).

Alguém ficou ferido?

Não. Em nota, a PUC-PR afirmou que "devido à agilidade da brigada de incêndio da Universidade e da atuação do Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas e causaram apenas danos materiais no referido bloco, não se estendendo às demais dependências da Instituição".

O Teatro Tuca tem capacidade para 640 pessoas e seria sede de uma cerimônia de formatura de estudantes de Medicina, agendada para as 19h desta terça, mas todo o bloco foi evacuado assim que começou o incêndio.

"A prioridade foi a segurança de toda a comunidade acadêmica", afirma a universidade sobre a conduta de apagamento do incêndio. O Corpo de Bombeiros informou ter enviado dois caminhões e duas ambulâncias para o local.

A universidade está funcionando?