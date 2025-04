Operação Overclean: PF aponta 'atuação sistemática' de lobista junto a ministérios por emendas

Ao analisar as movimentações financeiras de Sobral e de suas empresas, a MBS Consultoria Imobiliária e a Upgreen Soluções Renováveis, a Polícia Federal identificou padrões suspeitos, como depósitos fracionados e movimentações incompatíveis com a renda do empresário e com o faturamento das companhias. Segundo a PF, ele também usou o motorista particular como laranja para lavar dinheiro.

Os investigadores encontraram transferências que somaram R$ 200 mil de Sobral para uma "autoridade detentora de foro por prerrogativa de função". Os pagamentos ocorreram entre maio e novembro de 2022. A identidade da autoridade não foi revelada.

O inquérito da Operação Overclean foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) porque o deputado Elmar Nascimento (União-BA), que tem foro privilegiado, foi citado. Ele nega irregularidades e afirma que o parlamentar que indica emendas "não tem competência e nem se torna responsável pela execução das verbas e pela fiscalização das respectivas obras e serviços".

Gabriel Sobral é casado com a advogada Evellin Paesante Siqueira, que foi assessora parlamentar do senador Rogério Carvalho (PT-SE), entre janeiro de 2021 e março de 2024. O senador não é alvo da investigação. A PF concluiu que não há " indícios de participação de parlamentar federal nas ações ilícitas".

Um segundo lobista teria atuado junto aos ministérios. Trata-se do empresário gaúcho Sérgio Canozzi. Mensagens recuperadas pela PF indicam que ele viajou a Brasília em dezembro de 2023 para tentar destravar contratos.

Em uma conversa, Canozzi afirma: "Semana que vem termina a COP e todos os senadores votam, vai ter uma série de votações importantes e está um horror arrumar voo. Eu vou chegar em Brasília terça-feira à noite e vou tratar das minhas agendas lá na quarta-feira para voltar pra casa na quinta que vem, de forma que eu já tomei a decisão, já mandei emitir os voos e se for do teu interesse prosseguir, eu aguardo uma ligação tua".