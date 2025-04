PM morre após ser atropelado duas vezes por carro em estacionamento de shopping em SP

A polícia trabalha com a hipótese de vingança. De acordo com as investigações, o dono do carro envolvido no crime, identificado como Osvaldo Bonifácio de Jesus, é pai de um jovem morto em uma briga de trânsito envolvendo Abel no passado.

A polícia fez dois pedidos de prisão, já autorizados pela Justiça. Um deles é o de Osvaldo, proprietário veículo que causou o atropelamento; o segundo é de Alan Bonifácio, irmão do jovem morto na briga de trânsito.

Valdecir Aparecido, delegado responsável pelas investigações, afirma que vários indícios justificaram os pedidos de prisão.

"Nós encontramos apenas impressões digitais do Alan no carro. As imagens do shopping mostram que o carro do suspeito entra imediatamente após o carro da vítima. Além disso, encontramos imagens dos documentos da vítima no celular da Alan, encontrado na casa dele", afirma o delegado. "Acreditamos que o crime tenha sido premeditado por vingança.

Pela dinâmica dos fatos, o delegado acredita que as outras pessoas da famílias do ex-PM poderiam também ter sido vítimas. "O veículo foi usado de forma cruel. Se outras pessoas da família estivesse com ele, elas também poderiam ter sido atacadas", conclui.

Ao fugir do local, o motorista atravessou a cancela do estacionamento, mas perdeu o para-choque. A partir da placa, a polícia conseguiu identificar o dono do carro. Ainda não se sabe se era ele quem dirigia o veículo.