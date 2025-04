Qual é a data da Páscoa em 2025? Entenda e confira os feriados emendados

A Páscoa é a mais importante celebração cristã e ocorre sempre em um domingo, mas o dia varia, conforme um cálculo feito pela Igreja Católica. Neste ano ela será celebrada em 20 de abril. A partir da Páscoa são definidas outras duas datas variáveis: do Carnaval e de Corpus Christi, outra celebração cristã.

No ano 325, no concílio de Nicea, a Igreja Católica estabeleceu que a Páscoa seria sempre comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio que marca o início do outono no Brasil e em todo o hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte.

A Semana Santa começou no domingo anterior à Páscoa - neste ano, em 13 de abril -, que é chamado Domingo de Ramos. Para os cristãos, foi nesse dia que Jesus Cristo chegou à cidade de Jerusalém, onde cinco dias depois seria morto na cruz. Entre os católicos, tradicionalmente são distribuídos ramos de palmeira, oliveira ou salgueiro durante os encontros religiosos.