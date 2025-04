Vídeo mostra policiais de SP queimando cruzes e fazendo gestos que remetem à saudação nazista

A Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) instaurou um procedimento para investigar um vídeo com teor supremacista postado na terça-feira, 15, no perfil do Instagram do 9° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), de São José do Rio Preto, no interior do Estado.

As imagens mostram os PMs queimando uma cruz e fazendo gestos que remetem a rituais nazistas, como os da Ku Klux Klan, grupo norte-americano que prega a supremacia racial. Antes de ser apagada, a publicação gerou reações em redes sociais e foi denunciada por internautas e parlamentares.

Questionada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) disse que a Polícia Militar é uma instituição legalista e que repudia toda e qualquer manifestação de intolerância. "Assim que tomou conhecimento das imagens a corporação instaurou um procedimento para investigar as circunstâncias relativas ao caso."