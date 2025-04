Aumenta fatia de habitantes em vias com iluminação pública e pavimentadas, afirma IBGE

Em pouco mais de uma década, o Brasil registrou avanços no acesso dos cidadãos a infraestruturas urbanas como calçamento e iluminação pública, segundo os dados do levantamento Censo Demográfico 2022: Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios, divulgados nesta quinta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2022, havia 174,162 milhões de pessoas residentes em 63,104 milhões de domicílios ocupados localizados em áreas com características urbanas. A proporção de brasileiros morando em vias com iluminação pública subiu a 97,5%, 169,7 milhões de pessoas, ante uma fatia de 95,2% no Censo Demográfico de 2010, quando somavam 146,2 milhões.

Cerca de 154,1 milhões de moradores (88,5% dos habitantes) viviam em vias pavimentadas, enquanto 19,5 milhões ainda residiam em vias não pavimentadas em 2022. Havia infraestrutura de drenagem, através de bueiro ou boca de lobo, nas vias de moradia de 53,7% das pessoas (93,6 milhões de habitantes), ante um porcentual de apenas 39,3% (60,3 milhões) encontrado no Censo 2010.